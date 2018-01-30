Генпрокуратуры Беларуси и России 31 января в Москве обсудят сокращение просроченной дебиторской задолженности

30 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генпрокуратуры Беларуси и России 31 января в Москве обсудят тему сокращения просроченной дебиторской задолженности за поставки в Россию белорусской продукции. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил сегодня генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.
"Эта тема на встрече будет одной из приоритетных, главных", - сказал генпрокурор Беларуси.
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