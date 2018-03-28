28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские геологи изучают перспективы выявления углеводородов в Подляско-Брестской и Оршанской впадинах. Об этом сегодня журналистам сообщила директор Института геологии НПЦ по геологии Ольга Березко, передает корреспондент БЕЛТА.

Практически все промышленные залежи в северном районе Припятского прогиба открыты. "Мы переходим в новые районы изучения. В этом году начата работа по оценке перспективы выявления углеводородного сырья в пределах Оршанской и Подляско-Брестской впадин. Эти исследования проводятся с целью оценки перспективы выявления скопления углеводородного сырья и подготовки рекомендаций на постановку поискового бурения и сейсморазведочных работ на перспективных участках", - рассказала Ольга Березко. Она отметила, что эти работы предполагаются проводить в том числе с привлечением инвесторов.

По данным Минприроды, утвержденные балансовые запасы нефти в Беларуси составляют около 46 млн т. Страна обеспечена ей на 35 лет при нынешних темпах добычи в 1,6-1,7 млн. т в год. -0-