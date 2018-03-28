ГКНТ предлагает предоставлять технопаркам льготы по земельному налогу

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям предлагает предоставлять технопаркам льготы по земельному налогу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"На заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах, который прошел под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина, рассмотрели предложения, подготовленные для включения в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь". Речь идет, прежде всего, о предоставлении льгот научно-технологическим паркам и их резидентам по уплате земельного налога", - пояснили в ГКНТ.

Данная льгота, как отметил на заседании Александр Шумилин, повысит привлекательность технопарков в качестве площадок для организации инновационных и высокотехнологичных производств и будет способствовать развитию регионов в целом.

Также на заседании были обсуждены вопросы совершенствования налогообложения в части уплаты патентных пошлин. "Так, отдельные ставки патентных пошлин планируется снизить на 30%, а для организаций, аккредитованных в качестве научных учреждений, предполагается установить льготные условия по уплате патентных пошлин в размере 25% от установленного размера. При этом на изобретения, которые являются результатом научной и научно-технической деятельности и созданы за счет государственных средств, такие условия по уплате патентной пошлины будут действовать в течение первых пяти лет", - рассказали в пресс-службе.-0-