Глава Института экономики НАН назвал предпосылки для роста ВВП Беларуси в 2018 году

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Института экономики Национальной академии наук Валерий Бельский в эфире телеканала "БелРос" рассказал о предпосылках для роста ВВП Беларуси в 2018 году, сообщает БЕЛТА.

Валерий Бельский отметил, что по итогам 2017 года валовой внутренний продукт Беларуси увеличился на 2,4%, и это даже больше, чем планировалось изначально (1,7%). Тенденция роста ВВП должна продолжиться и в нынешнем году, для этого есть все основания, считает директор Института экономики НАН. В частности, увеличиваются инвестиции в белорусскую экономику. Среди позитивных моментов он также назвал рост потребительского спроса, производительности труда и реальных денежных доходов населения. "Стабилизировалась ситуация после достаточно сложного периода на рынке нашего основного торгово-экономического партнера - Российской Федерации, спрос оживает", - констатировал Валерий Бельский.

По его словам, немаловажным фактором для роста белорусской экономики является стабилизация цен на энергоносители на мировом рынке, что будет способствовать увеличению доходов белорусских нефтеперерабатывающих заводов.-0-