Глава ветслужбы Беларуси отправился в Москву на переговоры по поставкам молочной продукции

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Иван Смильгинь отправился в Москву на переговоры по поставкам молочной продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Иван Смильгинь сейчас в Москве для переговоров с Россельхознадзором по поставкам молочной продукции в Россию", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, Россельхознадзор отменил запрет на поставки белорусской молочной продукции в таре более 2,5 л и утвердил перечень поставщиков. В список предприятий, включенных в дорожную карту и имеющих право поставок в Россию, попали ОАО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".-0-