18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России проведут рабочую встречу в Москве 20 апреля по вопросам поставок белорусской продовольственной продукции на российский рынок, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

"По приглашению министра сельского хозяйства России Александра Ткачева мы в составе рабочей группы 20 апреля примем участие во встрече в Москве. Необходимо обсудить спрос и предложение по продуктам, поставляемым на российский и белорусский рынки, то есть продовольственные балансы, обозначить ассортимент видов продукции, объемы и сроки поставок, чтобы можно было увязать экономические интересы Беларуси и России. Также будем обсуждать вопросы снятия временных ограничений с белорусских предприятий молочной и мясной отрасли. Кроме того, необходимо выработать единые подходы, элементы дорожной карты по снятию ограничений. Обеим сторонам необходимо четко понимать, что необходимо делать, чтобы вовремя снять эти ограничения и в принципе не допускать их. Мы ждем позитивного разговора с Минсельхозом и Россельхознадзором о подходах двух стран по недопущению на общий рынок некачественных продуктов питания", - сказал Леонид Заяц. Во время рабочей встречи, возможно, также будет обсуждаться вопрос создания единого молочного рынка.

Министр подчеркнул, что в Беларуси благополучная эпизоотическая ситуация. "Мы уже представили такую информацию российской стороне. Мы никогда не позволим, чтобы в Россию поставлялась продукция сомнительного качества, тем более с вирусом АЧС. Перед поставкой на продовольственный рынок Беларуси, России и других стран вся наша продукция проходит тщательный ветеринарно-санитарный контроль", - сказал он.

Россельхознадзор с 10 апреля ввел временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Беларуси из-за якобы выявленного в белорусской мясной продукции вируса АЧС. "Если российская сторона вводила ограничения на поставки из-за Гомельской области, как это было заявлено, то нужно было бы соблюдать принцип регионализации. Необходимо закрывать именно тот регион, который якобы несет определенную опасность, но ни в коем случае не всю страну. Мы будем этот вопрос поднимать, будем настаивать на том, чтобы ограничения были сняты", - заявил Леонид Заяц.

Он также пояснил, что старые свинокомплексы в Беларуси закрыты не в связи с АЧС, а по экономическим причинам. "Учитывая нецелесообразность дальнейшей эксплуатации ферм, на которых нельзя обеспечить конкурентное производство, мы вынуждены постепенно закрывать старые комплексы, которые не приносят никакой экономической выгоды. В целом по стране закрыто с 2013 года 417 таких ферм с поголовьем практически 250 тыс. Взамен уже открыты 19 новых свинотоварных комплексов, которые работают по современной технологии. Еще пять свинотоварных комплексов мы построим до 2020 года. Всего в стране будет 24 новых свиноводческих комплекса, где будут использоваться современные технологии производства свинины, а значит, там будут получать экономически эффективную и конкурентоспособную продукцию", - рассказал министр.-0-