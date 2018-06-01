Главы правительств СНГ обсуждают в Душанбе проект соглашения о свободной торговле услугами

1 июня, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств проходит в Душанбе в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр Андрей Кобяков.
В узком составе руководители правительств стран СНГ обменяются мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, обсудят ход переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, а также время и место следующего заседания совета.
Перед заседанием совета руководители правительств стран СНГ встретились с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.-0-
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