"Гомсельмаш" планирует в этом году поставить в Грузию 30 комбайнов

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" планирует поставить в текущем году в Грузию 30 зерноуборочных комбайнов, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора департамента региональных продаж предприятия Наталья Теребило.
Делегация из Грузии посетила ОАО "Гомсельмаш". Во время визита были проведены переговоры с руководством этого предприятия, на которых обсуждались вопросы поставки 30 зерноуборочных комбайнов в Грузию в нынешнем году. В настоящее время грузинская сторона определяет перечень моделей техники.
Также гости побывали на постоянно действующей выставке сельскохозяйственной техники и ознакомились с образцами продукции предприятия.-0-
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