"Гомсельмаш" представил на "Белагро-2018" суперкомбайн

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомсельмаш" представило на международной специализированной выставке "Белагро-2018" суперкомбайн, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник маркетинг-центра предприятия Дмитрий Муляр.

"Сегодня на выставке из новинок представлен так называемый суперкомбайн - КЗС-2124КР. Та машина, которая демонстрировалась главе государства в прошлом году, была доработана. Внедрены система автовождения, система точного земледелия. Сейчас в этом комбайне есть все самые необходимые комбайнеру опции, которые могут помочь ему в работе, а в чем-то даже его заменить", - рассказал Дмитрий Муляр.

Представлены две модели зерноуборочных комбайнов с гибридной схемой обмолота КЗС-1319 и КЗС-3219КР. "Кроме того, мы здесь презентуем универсальное мобильное энергетическое средство МС-350, которое может работать как трактор и как кормоуборочный комбайн. На выставке демонстрируется не имеющий аналогов в мире газомоторный зерноуборочный комбайн КЗС-4118К. Он работает на компримированном природном газе", - пояснил начальник маркетинг-центра.

Продукция "Гомсельмаша" поставляется на рынки 38 стран. "Мы осуществили первые поставки машин в Судан, Египет, Пакистан. Там успешно проведены испытания наших зерноуборочных комбайнов. Они уже практически вошли в каталог техники, закупка которой поддерживается на местном уровне", - отметил Дмитрий Муляр.

Ведутся поставки в страны Латинской Америки: Аргентину, Перу. "Гомсельмаш" стремится осваивать рынки европейских стран. "Наши усилия направлены и на освоение африканского рынка. Есть планы по поставке машин в Зимбабве, Нигерию, Эфиопию. Не забываем и про Азию. Неплохо зарекомендовали себя в Китае, продаем технику в Иран, создано совместное предприятие в Индии", - добавил Дмитрий Муляр.

Международная специализированная выставка "Белагро-2018" открылась сегодня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. Участие в выставке принимают 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия. Коллективные экспозиции презентовали Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн "Белгоспищепром", Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства. Отдельными экспозициями представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана.

Помимо "Белагро-2018" во время Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-