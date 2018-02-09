Госдума России ратифицировала два белорусско-российских протокола в нефтяной сфере

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России сегодня ратифицировала два белорусско-российских межправительственных протокола в нефтяной сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Оба протокола подписаны еще в 2014 году. Ими были внесены изменения в некоторые прежние двусторонние документы по вопросам порядка уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Беларуси за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти.

Представляя протоколы российским парламентариям, заместитель министра финансов РФ Илья Трунин пояснил, что документами закреплены договоренности, достигнутые в 2014 году президентами Беларуси и России по сотрудничеству в нефтяной сфере. Согласно им, в частности, все пошлины от экспорта нефтепродуктов, полученных на белорусских нефтеперерабатывающих заводах из российской нефти, перечисляются в бюджет Беларуси. Такой порядок будет действовать до 2024 года.

Илья Трунин отметил, что данные протоколы уже временно применяются с 1 января 2015 года. Отвечая на вопросы парламентариев, он сообщил, что правительство России внесло документы на ратификацию в Госдуму еще в 2015 году, однако по каким причинам произошла задержка, замминистра финансов ответить затруднился. Он также добавил, что белорусская сторона уже провела все необходимые ратификационные процедуры.-0-