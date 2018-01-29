Госкомимущество и ВБ планируют реализовать проект по повышению эффективности госпредприятий

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу и Всемирный банк планируют реализовать проект по повышению эффективности работы госпредприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"В Беларуси выстраивается новая система управления государственными активами, а Госкомимущество трансформируется в структуру, которая призвана решать вопросы эффективности работы предприятий", - заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев на встрече с делегацией Всемирного банка, во время которой обсуждались вопросы возможного взаимодействия сторон в сфере функционирования государственных предприятий.

Как было накануне озвучено Всемирным банком, цель встречи с руководством Госкомимущества - обсудить возможности предоставления технической помощи по ряду позиций: в сфере повышения эффективности функционирования госпредприятий (адаптации новых бизнес-моделей, улучшения качества управления); содействию в создании централизованной системы мониторинга функционирования госпредприятий, их эффективности и управления рисками; разработке рекомендаций в сфере корпоративного управления и финансовой отчетности, имеющихся потребностей в технической и иной помощи, которые могут быть удовлетворены в рамках проекта Европейского союза для Беларуси по поддержке экономической политики.

Как отметил Алексей Васильев, подобные встречи - это хорошая возможность обменяться мнениями и найти взаимовыгодные варианты сотрудничества. В частности, по словам первого заместителя председателя Госкомимущества, рекомендации экспертов МВФ позволили по-другому посмотреть на происходящие процессы, ряд предложений этой структуры нашли свое отражение в Программе социально-экономического развития на 2016-2020 годы и реализуются - идет структурирование активов и внедряется корпоративное управление. Среди новаций были также упомянуты передача предприятий на местный уровень, формирование реестра независимых директоров, вывод акций госпредприятий на биржевые торги (БВФБ). В то же время, подчеркнул он, этот процесс осуществляется пошагово, с учетом требований государственной политики в области социальной защиты. "Выстраиваемая система управления госактивами на республиканском и местных уровнях будет отрабатываться на наших предприятиях, это достаточно крупные холдинги. В одном из глобальных проектов участвует ЕБРР", - рассказал Алексей Васильев.

Касаясь взаимодействия с Всемирным банком и готовности к диалогу, первый заместитель руководителя Госкомимущества отдельно обозначил направления этой конструктивной совместной работы: оценка эффективности корпоративного управления, его влияние на экономику предприятий.

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер напомнил, что в октябре 2017 года Европейский союз и Всемирный банк подписали трехлетнее соглашение об учреждении трастового фонда для поддержки правительства Беларуси в области подготовки и реализации экономической политики, направленной на улучшение конкурентоспособности, более эффективное распределение ресурсов и повышение темпов экономического роста. Он подчеркнул, что один из его компонентов нацелен на развитие и повышение эффективности государственных активов.

Работа в этом направлении, по мнению Александра Кремера, может проводиться на нескольких уровнях (Госкомимущество, холдинги, предприятия), сотрудничество предлагается организовать поэтапно в нескольких направлениях. В частности, предполагается, что специалисты Всемирного банка будут оказывать техническую помощь, консультационные услуги, делиться опытом с белорусскими партнерами. Мероприятия совместного проекта, рассчитанного предварительно на два года, будут направлены в том числе на улучшение работы предприятий и их подотчетности и не будут пересекаться с аналогичными проектами по сотрудничеству с ЕБРР.

Для обсуждения практических вопросов предоставления банком технической помощи стороны договорились провести встречу на уровне экспертов уже на следующей неделе.

Визит специалистов Всемирного банка в Минск проходит с 22 по 29 января в рамках реализации проекта Европейского союза для Беларуси по поддержке экономической политики. Группу возглавляет старший экономист Всемирного банка Карлис Смитс.-0-