Госкомимущество может присоединиться к программе сотрудничества Евросоюза Twinning

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное кадастровое агентство Госкомимущества может стать второй после Нацбанка государственной структурой в Беларуси, которая будет включена в программу сотрудничества Евросоюза Twinning, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"Для рассмотрения возможности осуществления совместного проекта Twinning, направленного на поддержку развития системы управления недвижимым имуществом Беларуси, с 7 по 20 февраля в Минске проходит ознакомительный визит в Национальное кадастровое агентство Госкомимущества (НКА) международных экспертов из Испании и Германии Хавьера Прието и Кристина Бреннера", - отметили в пресс-службе.

Отличие программы Twinning от других видов технической помощи Евросоюза состоит в большей глубине и интенсивности сотрудничества, позволяющего приблизить стандарты, по которым работают госорганы страны-участника, к европейским стандартам. Программа с каждым длится один-три года, рассчитана на достижение обязательных, оговоренных заранее результатов. Госорганы стран Евросоюза конкурируют между собой за возможность участия в специальном тендере.

Во время совместных рабочих встреч технических специалистов Twinning в Национальное кадастровое агентство по тематике "Оказание поддержки в подготовке проекта Twinning для Национального кадастрового агентства Республики Беларусь" эксперты из ЕС всесторонне ознакомятся с направлениями деятельности НКА Госкомимущества. В частности, с выполнением агентством своих функций в области государственной регистрации недвижимого имущества в Беларуси, ведением единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, адресной системы Беларуси, регистра стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра, управлением соответствующими пространственными данными.

Как отметил генеральный директор НКА Андрей Филиппенко, данное взаимодействие с международными экспертами позволит не только изучить возможность привлечения в дальнейшем ведущих европейских экспертов к процессам планирования развития и использования пространственных данных для совершенствования системы управления недвижимостью в Беларуси, оптимизации соответствующих административных процедур и взаимодействия различных владельцев пространственных данных между собой и потребителями (органами госуправления республиканского и местного уровней, гражданами и бизнесом), но также даст возможность сверить векторы развития по указанным направлениям нашей страны и передовых стран Европейского союза. "Эти встречи станут хорошей возможностью информировать европейские страны о высоком уровне развития информационных и геоинформационных технологий в Беларуси", - подчеркнул он.

В свою очередь эксперты Twinning отметили высокий уровень развития системы управления недвижимым имуществом и информационных технологий, что должно послужить отличной предпосылкой для успешной реализации возможных совместных проектов.-0-