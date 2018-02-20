Госкомимущество определило перечень из 43 предприятий для приватизации в 2018 году

20 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Определен перечень из 43 белорусских предприятий для приватизации в 2018 году. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно с министерствами составляется рабочий перечень для приватизации, прихода инвесторов. В этом году подготовлен обновленный перечень из 43 акционерных обществ и унитарных предприятий. В какой-то части перечень повторяет состав предприятий, которые были включен в перечень предыдущего года, было определено 34 акционерных общества. Отрабатываем эти перечни и с предпринимательскими кругами, приобретено может быть любое предприятие - было бы желание", - сказал Андрей Гаев.

Отвечая на вопрос о необходимости составления таких перечней, председатель Госкомимущества подчеркнул, что они рассматривается международными рейтинговыми агентствами как наличие формальной возможности приватизировать то или иное предприятие, приобрести пакет акций. "Эта работа необходима. Представители иностранного бизнеса хотят видеть нечто формалированное, они не очень понимают выражение, когда продается все. Некоторые считают, что если продается все, значит, не продается ничего", - добавил он.

В прошлом году был сформирован пилотный перечень из 22 предприятий, в акционерный капитал которых предлагалось войти китайским инвесторам. Андрей Гаев пояснил, что большого интереса с их стороны проявлено не было. "В отношении "Гомсельмаша" проводились переговоры, но пока они к результату не привели. О реальном результате можно говорить касательно "Белгоспроекта", в акционерный капитал которого планируется вхождение китайских партнеров, 60% составит их доля, 40% - Республики Беларусь", - сказал он.-0-