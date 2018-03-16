Госкомимущество определило первые кандидатуры в независимые директора для избрания в набсоветы ОАО

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомимущество определило первые девять кандидатур в независимые директора, которые будут рекомендованы комитетом для избрания в составы наблюдательных советов акционерных обществ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Госкомимущества.

"В Государственном комитете по имуществу состоялись встречи с первыми из кандидатов в независимые директора в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей государства в уставном фонде. Все они в дальнейшем будут рекомендованы органам, осуществляющим владельческий надзор в хозяйственных обществах, для избрания в составы наблюдательных советов акционерных обществ с долей Республики Беларусь в уставном фонде", - говорится в сообщении.

Всего в Государственный комитет по имуществу было подано 37 заявок, отвечающих рекомендуемым требованиям. Как следует из данных, указанных в анкетах, среди соискателей - специалисты, имеющие опыт управленческой работы как в государственном, так и в частном секторе. Заявки представили лица, имеющие высшее образование в области экономики, финансов и права. Ряд кандидатов имеют ученые степени и звания.-0-