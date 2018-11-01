Госкомимущество определило топ-10 выставленных на продажу объектов госнедвижимости

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Государственного комитета по имуществу размещен перечень из 10 наиболее крупных и потенциально интересных для представителей бизнеса объектов государственной недвижимости, выставленных на продажу, сообщает БЕЛТА.

Перечень сформирован на основе предложений органов госуправления и местных исполнительных комитетов.

В этом списке пятиэтажная гостиница в Светлогорске общей площадью 5,4 тыс. кв.м. Она была построена в 1970 году и не использовалась с 2015-го. В Речице продается здание мастерских по замене агрегатов площадью 1,49 тыс. кв.м. Оно может быть использовано для организации производства, склада, ремонта автомобилей. В Ветке выставлен на продажу банно-оздоровительный комплекс 1991 года постройки. Здания, сооружения производственной базы общей площадью 5,49 тыс. кв.м продаются в поселке Сосновый Мозырского района. Сюда входят помещение библиотеки, административное помещение, двухэтажное кирпичное здание ремонтно-механических мастерских.

ОАО "Гродно-Азот" продает в Гродно многофункциональное здание, которое включает 17 изолированных помещений. В декабре планируется провести электронные торги по его продаже, начальная цена превышает Br260 тыс. ОАО "Нафтан" предлагает приобрести имущественный комплекс в городе Балашиха Московской области. На территории комплекса есть трехэтажный дом приемов, гостевой дом, здание для обслуживающего персонала и охраны, здание котельной, навес и открытая парковка для автомобилей. ОАО "ПолоцкСтекловолкно" выставило на продажу комплекс зданий бывшей производственной площадки.

В перечне также здание главного корпуса Нарочанского завода напитков в Мядельском районе 1905 года постройки. Его можно использовать в качестве объекта производственно-складского назначения. В поселке Городея Несвижского района выставлен на продажу комплекс зданий нефтебазы в составе 33 капитальных строений. В деревне Студеная Гута Гомельского района ожидает покупателя комплекс зданий и сооружений детского оздоровительного лагеря "Юбилейный", который находится в собственности у ОАО "Электроаппаратура". Начальная цена продажи комплекса будет сформирована перед выставлением объектов на аукцион одним лотом.

Как рассказали корреспонденту БЕЛТА в главном управлении распоряжения имуществом Госкомимущества, размещенный на сайте перечень объектов будет постоянно обновляться по мере их вовлечения в хозяйственный оборот. В настоящее время в базе неиспользуемого госимущества около 8,5 тыс. объектов недвижимости предлагается к продаже и более 7 тыс. - к аренде. "Эти объекты могут представлять собой целые комплексы зданий, бывшие школы, детские сады, жилые дома, гаражи. С начала текущего года на аукционах было продано 433 неиспользуемых объекта, в том числе с установлением первоначальной цены в размере одной базовой величины", - отметили специалисты.-0-