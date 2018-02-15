Госкомимущество предлагает снять ограничения при продаже акций на валютно-фондовой бирже

15 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси предлагается снять ограничения, сдерживающие продажу акций на валютно-фондовой бирже. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.
В 2017 году на валютно-фондовой бирже были выставлены на продажу акции пяти предприятий, акции одного из них были проданы. "Мы положительно оцениваем полученный результат. Он позволил увидеть сдерживающие факторы для торговли акциями на бирже. Одним из таких факторов является невозможность продажи акций единственному участнику торгов", - сказал Алексей Васильев.
Снятие данных ограничений, по его словам, позволило бы загрузить биржу акциями еще 70 предприятий. "Нацбанк и многие другие в целом поддержали предложенные подходы", - добавил первый зампредседателя Госкомимущества.
Среди задач на 2018 год Алексей Васильев назвал завершение создания реестра независимых директоров с предложением открытых акционерных обществ к их работе, продолжение работы по передаче предприятий из республиканской в коммунальную собственность, по участию китайских компаний в акционерном капитале белорусских предприятий.-0-
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