Госстандарт Беларуси и Минэкономразвития Украины усилят сотрудничество в техрегулировании

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации Беларуси и Министерство экономического развития и торговли Украины будут развивать сотрудничество в сфере технического регулирования. Об этом стороны договорились на I Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Первый заместитель председателя Госстандарта Валентин Татарицкий отметил, что Форум регионов - хорошая возможность продемонстрировать достижения двух стран, сверить позиции и определить перспективы для дальнейшего взаимодействия. Касаясь сферы технического регулирования, он подчеркнул, что у сторон есть общность интересов и согласованный взгляд на дальнейшее развитие. В вопросах снятия технических барьеров во взаимной торговле важное значение имеют использование международного опыта и базовые международные соглашения.

Заместитель директора департамента технического регулирования Министерства экономического развития и торговли Украины Александр Гиленко рассказал, что в стране из действующих 60 национальных технических регламентов 56 уже гармонизированы с соответствующими директивами Евросоюза. Разработана стратегия по стандартизации на 2018-2021 годы.

Во время Форума регионов 25 октября в бизнес-центре свободной экономической зоны "Гомель-Ратон" прошла конференция "Устранение технических барьеров во взаимной торговле методами технического регулирования. Промышленная продукция". В ней приняли участие более 200 специалистов предприятий и организаций пищевой, химической, машиностроительной и других отраслей двух стран. Они обсуждали проводимую в странах работу и возможности по гармонизации подходов в сфере технического нормирования и стандартизации, развитию сотрудничества в области аккредитации и метрологии. Белорусский государственный институт метрологии и Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации подписали соглашение о признании результатов испытаний средств измерений в целях утверждения типа или оценки соответствия.

В этот же день в Гомельском центре стандартизации, метрологии и сертификации состоялось 3-е заседание белорусско-украинской рабочей группы по техническому регулированию, стандартизации и метрологии. Белорусские и украинские специалисты обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в этих сферах деятельности.-0-

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