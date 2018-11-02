Госстандарт отмечает востребованность у предприятий новых версий систем менеджмента

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые версии стандартов на системы менеджмента в области качества (СТБ ISO 9001-2015) и экологии (СТБ ISO 14001-2017) востребованы у белорусских предприятий. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Переходный период по внедрению нового уровня менеджмента в области качества и экологии завершился 15 сентября во всем мире, в том числе и в Беларуси. Только около 10-15% организаций, работавших по системам менеджмента предыдущих версий стандартов, по различным причинам не перешли на новый уровень менеджмента. "Это говорит о востребованности у наших промышленных предприятий и других субъектов хозяйствования новых версий систем менеджмента, - сказал Валентин Татарицкий. - Одна из основных наших задач заключается в нормативно-методической поддержке применения организациями страны нового уровня менеджмента на основе подхода при риск-ориентированном мышлении. Это позволит предприятиям повышать управляемость, действовать в режиме предсказуемости и быть хозяевами ситуации в современной конкурентной среде".

Процесс перехода на новые версии систем менеджмента в настоящее время сориентирован в отраслевую плоскость. В нынешнем году появились новые версии международных стандартов на системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (ISO 22000) и охраны здоровья и безопасности труда (ISO 45001). В Беларуси планируется разработка государственных стандартов, идентичных этим версиям.

С 1 января 2019 года в Беларуси будет введен в действие государственный стандарт на системы менеджмента качества для организаций, участвующих в цепях поставок автотракторного, сельскохозяйственного, погрузочно-транспортного, карьерного и специального машиностроения. Он разработан на основе одного из самых известных и используемых в автомобильной отрасли международных стандартов - IATF 16949:2016.-0-