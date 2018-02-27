Госстандарт выступает за совершенствование механизма взаимодействия надзорных органов в ЕАЭС

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации Беларуси выступает за совершенствование механизма взаимодействия надзорных органов в ЕАЭС. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Госстандарта Виктор Назаренко перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Комитет с участием других органов госуправления настоятельно идет по пути внесения изменений в Договор о ЕАЭС, перезагрузки механизма оценки соответствия, формирования разумного механизма взаимодействия надзорных органов стран. Они должны обеспечить партнерскую работу, чтобы отслеживать любое нарушение и принимать согласованные меры, - сказал Виктор Назаренко. - Мы считаем неприемлемым, когда в наших странах может внезапно подниматься вопрос о том, что надо остановить поставки той или иной продукции или запретить поставки целого предприятия. Комитет выступает инициатором обсуждения этой темы не только на площадке ЕАЭС, но и Союзного государства. Есть много важных тем, которые мы должны обсудить с нашими российскими партнерами, найти с ними эффективный механизм взаимодействия".

Председатель Госстандарта также отметил, что Беларуси важно выбрать правильные ориентиры в работе в рамках ЕАЭС. "Помимо плюсов, успеха, у союза есть слабые сферы, которые остались значительной проблемой для нас и очень серьезно отразились на товарах, находящихся в сфере обращения на рынке республики. То состояние неопределенности с точки зрения безопасности и гарантии качества, в котором находятся многие виды продукции, нас сегодня не устраивает", - подчеркнул Виктор Назаренко.

В рамках Евразийского экономического союза по состоянию на 1 января 2018 года принято 45 технических регламентов, 37 из которых вступили в силу. В том числе в 2017 году было принято пять новых техрегламентов: на химическую продукцию, оборудование для детских игровых площадок, средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, упакованную питьевую воду, нефть, подготовленную для транспортировки и использования. В 2018 году вступают в силу четыре технических регламента ЕАЭС: с 1 января - "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива", с 1 марта - "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", с 19 апреля - "О безопасности аттракционов", с 18 ноября - "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".

В республике действуют шесть технических регламентов Беларуси, устанавливающих требования к единицам измерений, допущенным к применению на территории страны, зданиям и сооружениям, строительным материалам и изделиям, минеральным удобрениям, кормам и кормовым добавкам, программно-техническим средствам платежной системы в банковской деятельности, информационной безопасности средств защиты информации. Продолжается работа над проектами технических регламентов "Средства электросвязи. Безопасность" и "Энергоэффективность зданий".-0-