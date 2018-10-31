Госстандарт запретил ввоз и обращение на рынке Беларуси отдельных видов стеклоомывающей жидкости

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации запретил ввоз и обращение на рынке Беларуси отдельных видов стеклоомывающей жидкости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила небезопасную продукцию в торговой сети областного центра. В результате проведенных проверок, в том числе испытаний в аккредитованной лаборатории, были установлены факты реализации сразу несколькими организациями ("К плюс АВТО", "Эксперт в деталях" и "Автоспейс-Гомель") стеклоомывающих жидкостей российского производства, которые не только не соответствовали заявленным в маркировке свойствам, но и представляли угрозу здоровью потребителей.

Так, температура кристаллизации у Clean Way -30 и Red Line -30, Arctic Gleid -30 и Ice Drive -30 оказалась в 2-5 раз ниже заявленных минус 30 градусов. Кроме этого, в составе данных стеклоомывающих жидкостей был обнаружен метиловый спирт, о наличии которого изготовитель не сообщил в маркировке. Доля этого компонента в образцах превысила допустимую в Беларуси норму (не более 0,05 объемного процента) от 118 до 181 раза.

По результатам выявленных в продукции несоответствий Госстандарт запретил ввоз и обращение на рынке страны указанных видов стеклоомывающей жидкости и рекомендует потребителям и торговым организациям при покупке руководствоваться этой информацией.

В настоящее время проверки в отношении стеклоомывающих жидкостей проводятся по всей Беларуси. Так, в результате испытаний, проведенных в аккредитованных лабораториях Могилева и Бреста, был обнаружен метиловый спирт в стеклоомывающей жидкости FrozOk -30, о наличии которого изготовитель также не сообщил в маркировке. Доля этого компонента в образцах превысила допустимую норму от 173 до 452 раз. Данные виды стеклоомывающей жидкости также запрещены к ввозу и обращению на рынке Беларуси.

"Если потребитель выявит такую продукцию в торговле, просим информировать об этом областные инспекции Государственного комитета по стандартизации. Госстандарт будет держать на контроле ситуацию с опасной стеклоомывающей продукцией и далее, а также принимать меры по недопущению ее попадания к потребителю", - отметили в пресс-службе.-0-