Государственный банк развития Китая откроет представительство в Минске

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси разрешил Государственному банку развития Китая открыть представительство в Минске. Соответствующее решение принято постановлением правления Нацбанка от 5 июня 2018 года №256, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Представительство в Минске создается для изучения возможностей развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Государственный банк развития Китая зарегистрирован 1 июля 1994 года и осуществляет банковскую деятельность на основании финансовой лицензии №00599183 от 13 июня 2017 года, выданной Комиссией по регулированию банковской деятельности Китая.

В настоящее время на территории Беларуси зарегистрировано 4 представительства иностранных банков: из них два из России, одно из Германии, также зарегистрировано представительство Межгосударственного банка.-0-