Государству необходима точная экспертиза бизнес-сообщества в формировании стратегии ЦУР - Карягин

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государству необходима точная экспертиза бизнес-сообщества для формирования стратегии по достижению Целей устойчивого развития. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин на первой встрече партнерской группы при Совете по устойчивому развитию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бизнес-сообщество должно не только в центре, но и на местах принимать участие в работе по формированию стратегии устойчивого развития, - отметил Владимир Карягин. - Представители бизнес-сообщества включены в рабочие группы, общественно-консультативные советы. То есть непосредственно участвуют в формировании стратегии и подготовке документов. Они предоставляют аналитику, открыто высказывают свое мнение. Это активная позиция и конструктивная работа. Государство к нам прислушивается, потому что ему нужны не эмоции, а точная экспертиза и рекомендации, инструменты, методы".

По мнению Владимира Карягина, между белорусским бизнесом и властью сформировался устойчивый диалог. Недавно принятый декрет №7 является результатом этого и инструментом для укрепления взаимодействия. "Создание условий для эффективной занятости, решении социальных вопросов, экологических одинаково важны для бизнеса. Все 17 целей устойчивого развития нас волнуют, и стратегия их достижения не должна проходить мимо бизнес-сообщества", - заключил собеседник.

В дискуссии по вопросам достижения ЦУР принимают участие общественные объединения и организации, в том числе Республиканская конфедерация предпринимательства, бизнес-союз предпринимателей им. Кунявского, Международный фонд развития сельских территорий, Центр экологических решений, ОО "Зеленая экономика", ОО "Образование для устойчивого развития" и многие другие.

Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года государства - члены ООН приняли 25 сентября 2015 года. Она включает список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также на решение проблем, связанных с изменением климата.-0-