11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гречка и сахар в декабре подешевели, овощи и фрукты подорожали. Такая информация размещена на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Продукты питания и безалкогольные напитки в декабре стали дороже на 0,73%. Цены на фрукты и овощи выросли на 5,71% и 14,48% соответственно. Больше всего подорожали свежие огурцы - на 22,3%, помидоры - на 21,48%, бананы - на 13,7%, сладкий перец - на 16,41% и виноград - на 13,7%. При этом цитрусовые подешевели на 2,94%, сухофрукты стали дешевле на 1,56%.

Яйца в декабре стали дороже на 2,11%. Сахар-песок подешевел на 1,37%, цены на крупы также снизились - на 1,39%, при этом гречневая крупа стала дешевле на 5,97%, овсяные хлопья - на 2,66%. Пшенная крупа стала дороже на 1,34%, кукурузные хлопья - на 1,05%. Кондитерские изделия подешевели на 1,04%.

Табачные изделия стали дороже на 0,01%, алкогольные напитки подешевели на 0,48%.

Непродовольственные товары стали дешевле на 0,87%.

Услуги в декабре подорожали на 0,48%. Больше всего подорожали услуги дошкольных учреждений (на 9,97%) и ритуальные услуги (на 5,78%). Стали дороже услуги железнодорожного транспорта (на 4,29%) и бытовые услуги (на 1,45%). Снизились цены на услуги воздушного транспорта (на 3,08%), концертных организаций (0,39%) и гостиниц (на 0,17%).

Инфляция в Беларуси в декабре составила 0,2%.-0-