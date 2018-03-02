Группа высокого уровня создана для работы над проектом соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ

2 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экономический совет СНГ сегодня на заседании в Москве принял решение о создании группы высокого уровня для работы над проектом соглашения о зоне свободной торговли услугами в СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Экономический совет принял решение образовать рабочую группу высокого уровня в составе министров (заместителей министров) экономики государств Содружества для дальнейшей работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами и утвердил график ее заседаний на 2018 год", - отметили в пресс-службе.

Повестка дня заседания включала обширный круг вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики. Были рассмотрены проекты соглашений о свободной торговле услугами, о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств СНГ, о распространении документов по межгосударственной стандартизации.

"Обсуждены проекты концепции сотрудничества государств СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и плана первоочередных мероприятий по ее реализации, комплекса совместных действий государств Содружества по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, рассмотрены вопросы о базовой организации государств СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, о присуждении премии СНГ 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг.

В заседании приняла участие белорусская делегация под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России, полномочного представителя Беларуси при Экономическом совете СНГ Игоря Петришенко.-0-