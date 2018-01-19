19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузия рассматривает возможность открытия в Минске национального торгового дома. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по итогам встречи министра Владимира Колтовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Беларуси и Грузии в торгово-экономической сфере, которые представляют взаимный интерес. Так, Валерий Кварацхелия обозначил намерение грузинской стороны рассмотреть возможность открытия в Минске национального торгового дома, который сможет предложить жителям и гостям столицы широкий ассортимент товаров из Грузии.
Владимир Колтович выразил уверенность в дальнейшем плодотворном развитии двусторонних отношений.-0-
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