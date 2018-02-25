25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузино-белорусский бизнес-форум пройдет 23 марта в Тбилиси. Такая информация размещена на сайте Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщает БЕЛТА.

БелТПП приглашает представителей белорусских предприятий и организаций принять участие в деловом визите в Грузию 20-24 марта. Программа предусматривает участие членов делегации в грузино-белорусском бизнес-форуме и двусторонних переговорах с представителями деловых кругов Грузии, которые пройдут 23 марта в Тбилиси.

В ходе деловых мероприятий планируется рассмотреть перспективные направления развития белорусско-грузинского торгово-экономического сотрудничества, обменяться опытом работы, обсудить проблемные вопросы, возникающие в процессе двустороннего взаимодействия. В рамках бизнес-форума возможна организация выставки-презентации непродовольственной продукции белорусского производства, а также выставки-дегустации белорусских продуктов питания.

Участники бизнес-форума получат возможность установить контакты и обсудить перспективы расширения взаимодействия с грузинскими партнерами в сферах промышленного производства и машиностроения, сельского хозяйства, нефтехимии, энергетики и электротехники, строительства и развития инфраструктуры, транспорта и туризма, фармацевтики и медицины, легкой промышленности, деревообработки, информационных технологий, финансовых услуг, экспортно-импортных операций и др.

Кроме того, в ходе бизнес-форума планируется подписание двусторонних коммерческих контрактов и соглашений.

Заявки для участия в визите необходимо направить в БелТПП до 1 марта.-0-