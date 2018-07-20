Грузинские бизнесмены работают над открытием Торгового дома в Беларуси - посол

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузинские бизнесмены работают над открытием Торгового дома страны в Беларуси. Об этом посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" , сообщает БЕЛТА.

"Что касается открытия Торгового дома Грузии, то это, безусловно, будет способствовать популяризации качественной грузинской продукции в Беларуси. Для реализации этого проекта в текущем году грузинскими бизнесменами в Беларуси уже зарегистрирована компания "Натуральные грузинские продукты", - рассказал дипломат.

Он отметил, что Беларуси также интересен рынок Грузии. "Как я уже говорил, экономики Беларуси и Грузии не конкурируют, а взаимодополняют друг друга. Мы производим то, чего нет в Грузии, и наоборот. Рынок Грузии интересен еще и тем, что, создав здесь предприятия, получив грузинский сертификат, выпускаемая продукция может поставляться в страны, с которыми Грузия заключила соглашения о зоне свободной торговли. По количеству заключенных договоров о ЗСТ Грузия является лидером в регионе", - обратил внимание посол.

Для белорусской стороны интерес представляет более широкое присутствие на рынке Грузии грузовой, коммунальной, сельскохозяйственной и иной техники. "Наши предприятия участвуют в соответствующих тендерах. Мы стараемся постепенно восстанавливать поставки белорусской техники, которая когда-то занимала доминирующее место в Грузии. Конечно, сегодня в мире большая конкуренция. Поэтому нам важно вновь познакомить грузинского потребителя с белорусским промышленным производством, которое отвечает самым высоким стандартам и по соотношению цена/качество является весьма привлекательным", - сказал Михаил Мятликов.

Есть ряд проектов в сфере сельского хозяйства. Например, Грузии интересен опыт Беларуси в создании современных высокотехнологичных перерабатывающих мясо-молочных предприятий. Ведутся переговоры по созданию племенных центров, обучению специалистов. Кроме того, грузинская сторона проявляет интерес к возведению по белорусским технологиям тепличных хозяйств.-0-