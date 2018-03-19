Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси с начала года выросли на 10,3%

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организациями и индивидуальными предпринимателями в январе-феврале 2018 года перевезено 68,5 млн т грузов, или 110,3% к январю-февралю 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 21,6 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличился на 6,7%.

Услугами пассажирского транспорта с начала года воспользовались 323,5 млн человек, или 98,1% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 3,57 млрд пассажиро-километров (101,6%).-0-