Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в I полугодии выросли на 5,8%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в I полугодии перевезли 221,6 млн т грузов, или 105,8% к аналогичному периоду 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 68,2 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличился на 5,3%.

Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии воспользовалось 982,6 млн человек, или 99,9% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 12 075,9 млн пассажиро-километров, или 102,5% к уровню I полугодия 2017-го.-0-