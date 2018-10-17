Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-сентябре увеличились на 4,2%

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в январе-сентябре перевезли 339,3 млн т грузов, или 104,2% к аналогичному периоду 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 103,1 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 4,7%.

Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре воспользовалось 1 451,9 млн человек, или 100,2% к аналогичному периоду 2017 года. Пассажирооборот составил 19 104,2 млн пассажиро-километров, или 102,8% к уровню января-сентября прошлого года.-0-