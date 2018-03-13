ГТК с начала года выявил более 80 правонарушений, связанных с ввозом в Россию санкционных товаров

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы Беларуси с начала года выявили 84 административных правонарушения по фактам незаконного перемещения продукции в Россию, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Таможенными органами Беларуси продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление и пресечение перемещения по территории Евразийского экономического союза отдельных категорий товаров, в отношении которых введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию. Только с начала 2018 года уже выявлено 84 административных правонарушения, связанных с незаконным ввозом в Россию товаров санкционной группы", - рассказали в ГТК.

По семи фактам попыток незаконного ввоза таких товаров на территорию ЕАЭС возбуждены уголовные дела. Предотвращен ввоз более 1,6 тыс. т плодоовощной продукции стоимостью более Br3,5 млн.

В ГТК пояснили, что чаще всего на такие товары в документах указаны неверные либо недостоверные сведения, в ряде случаев товаросопроводительные документы и вовсе отсутствуют. Практически на каждую из незаконно перемещаемых партий продукции отсутствуют фитосанитарные сертификаты, подтверждающие их безопасность.-0-