Гусаров прокомментировал установление тарифов в российских аэропортах для "Белавиа"

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор авиакомпании "Белавиа" прокомментировал журналистам тему тарифов для белорусского авиаперевозчика в российских аэропортах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается расходов в аэропортах, то в каждом аэропорту существуют программы лояльности по отношению к перевозчику. Если перевозчик выполняет много рейсов в тот или иной аэропорт, то получает определенные скидки. В той же Российской Федерации мы выполняем рейсы в Сочи и в Нижний Новгород - и тарифы там совершенно разные, стоимость обслуживания наших самолетов очень сильно отличается", - пояснил он.

Анатолий Гусаров отметил, что такая ситуация во всем мире. "Мы летаем в Украину, и стоимость обслуживания самолетов в Львове и Харькове, опять же, очень сильно отличается. И это различие может достигать до 50%", - рассказал он.

Гендиректор национального авиаперевозчика подчеркнул, что компания стремится договариваться с аэропортами. "Если аэропорт видит, что авиакомпания наращивает объемы перевозок, тогда он тоже ищет дополнительные варианты привлечения. У нас похожие тарифы в России с российскими авиакомпаниями, но если мы летаем в Нижний Новгород три раза в неделю, мы никак не можем иметь там такие же тарифы, как имеет, скажем, российская авиакомпания, которая летает туда несколько раз в день. Тариф - это не что-то закостеневшее, это гибкая система, и аэропорты своими тарифами управляют. Это нормальная коммерческая практика в любом аэропорту мира, в том числе и в Минске", - констатировал он.

Как сообщали российские СМИ, лоукостер "Победа" отказывается выполнять полеты по маршруту Санкт-Петербург - Минск из-за тарифов, предложенных авиакомпании Национальным аэропортом Минск. При этом, по утверждению руководства российского лоукостера, белорусские самолеты якобы обслуживаются в аэропортах России по тем же тарифам, что и российские.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет из Минска регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, два Embraer-175, два Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).-0-