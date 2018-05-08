Александр Шакутин во время церемонии начала строительства завода "Амкодор-Маш"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Амкодор" в 2018 году начал реализацию пяти инвестпроектов, сообщил сегодня журналистам председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Александр Шакутин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инвестиционная программа не завершена. В этом году начали реализацию пяти инвестиционных проектов, отдельные проекты должны завершить в этом году, на очереди еще около десяти", - рассказал Александр Шакутин.

Среди актуальных проектов он назвал строительство гидравлических заводов в Кобрине и Гомеле, заводы сельхозмашин и подъемных механизмов в Дзержинске, "Расширяем создание силосов для хранения зерна и зерновых культур в Крупках", - добавил председатель Совета директоров.

Сегодня в Колодищах Минского района состоялась церемония начала строительства завода "Амкодор-Маш", который будет производить фронтальные и универсальные погрузчики грузоподъемностью 2-5 т, погрузчики с телескопической стрелой, тракторы с шарнирно-сочлененной рамой мощностью 250-600 л.с., а также готовые машинокомплекты для сборочных производств.

Холдинг "Амкодор" объединяет 29 организаций, в том числе 19 заводов, выпускающих более 120 моделей и модификаций сельскохозяйственной и специальной техники. Одновременно проектируется более 500 наименований новых видов продукции: машин, деталей, узлов и агрегатов. С 2012 года в создание и модернизацию техники инвестировано более $360 млн.-0-