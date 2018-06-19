Холдинг "Белресурсы" начал сбор отходов бытовой техники у населения

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Белресурсы" Госкомимущества начал масштабный сбор отходов электрического и электронного оборудования у населения, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора холдинга Гадад Галимов.

Сбор отходов бытовой техники осуществляется в 32 пунктах организаций холдинга в Минске и Минской, Брестской, Витебской и Гомельской областях. Они работают параллельно с налаженной "БелВТИ" работой по сбору отходов электрического и электронного оборудования. Сбор осуществляется в соответствии с заключенными с этой организацией или ее региональными представителями договорами поручения. "Выезд к населению из этих пунктов не предусмотрен. Установлено вознаграждение - Br0,25 за 1 кг. Это более выгодно, чем сдавать на металлолом. Техника принимается в неразобранном виде", - рассказал Гадад Галимов.

Сегодня во вторичный оборот вовлекается немногим более 18% вышедшего из строя электрического и электронного оборудования: телевизоров, мониторов, холодильников, стиральных машин, газовых плит. "Работа пунктов организована с целью увеличения использования отходов во вторичном обороте с учетом важности решения вопросов экологии. Стоит задача по обеспечению максимальных возможностей для сдачи населением вышедшего из строя электрического и электронного оборудования", - отметил заместитель гендиректора.

Практика сбора отходов бытовой техники в неразобранном виде с последующей передачей в организации для переработки обеспечивает ее глубокую переработку и способствует устранению угрозы загрязнения окружающей среды озоноразрушающими веществами, маслами. Электронное оборудование и оргтехника отличаются от других видов отходов сложной компонентной структурой, наличием в составе достаточно высоких концентраций токсичных компонентов (свинца, ртути, мышьяка, бериллия) и драгоценных металлов (золота, серебра, платины, палладия).

Утилизация отходов электронного оборудования и оргтехники - поэтапный процесс. Сложная структура отходов определяет проведение на первом этапе разбора и сортировки составляющих на перерабатываемые компоненты и компоненты, которые направляются на обезвреживание. Технология переработки большинства компонентов включает их сортировку, гомогенизацию и направление на повторное использование с предварительной переплавкой или помолом.

В настоящее время в состав участников холдинга "Белресурсы" входят 18 организаций, из них 10 оптовых предприятий и 7 промышленных, а также ГО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы". Холдинг специализируется на производстве продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, осуществляет оптовую торговлю, сбор вторичных материальных ресурсов.-0-