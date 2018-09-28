"Хоум Кредит" присоединили к Альфа-Банку

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Хоум Кредит" присоединено к ЗАО "Альфа-Банк", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Национальный банк постановлением правления от 14 сентября 2018 года №414 принял решение о госрегистрации изменений и дополнений в устав ЗАО "Альфа-Банк", связанных с реорганизацией путем присоединения к нему ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Хоум Кредит".

В соответствии с постановление в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет произведена запись о прекращении деятельности ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Хоум Кредит".

Постановление №414 вступает в силу с 28 сентября.

Как сообщает на своем сайте Альфа-Банк, в июне 2018 года завершена сделка по покупке акционерами ЗАО "Альфа-Банк" у международной группы "Хоум Кредит" 100% акций в уставном фонде ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Хоум Кредит". Указанная сделка была предварительно согласована Нацбанком и Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Сделка была заключена в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи.

Альфа-Банк также обнародовал на своем сайте порядок совершения операций для клиентов НКФО "Хоум Кредит". Для клиентов Альфа-Банка операции будут совершаться в прежнем режиме.-0-