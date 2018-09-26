Huawei поможет резидентам "Великого камня" активнее внедрять IT-решения

26 сентября, Ташкент /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Совместный инновационный центр Huawei в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" намерен активнее помогать резидентам парка внедрять самые современные IT- решения. Об этом рассказал президент компании Huawei в Центрально-Азиатском регионе и на Кавказе Джеймс Чен на пресс-конференции для зарубежных СМИ во время Международного дня инноваций в Ташкенте, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Джеймс Чен обратил внимание, что Huawei был в числе первых резидентов парка и сейчас активно участвует в его деятельности. "В начале 2014 года во время визита премьер-министра Беларуси в штаб-квартиру Huawei в китайском городе Шэньчжэнь было подписано соглашение о сотрудничестве между "Великим камнем" и этой китайской компанией. Буквально через несколько месяцев было официально объявлено, что Huawei стал первым резидентом парка, - продолжил президент компании. - Когда в ноябре 2017 года парк завершил строительство основных объектов, была достигнута договоренность о образовании совместного инновационного центра. И сразу же началось его проектирование и создание".

Открытый в мае 2018 года совместный инновационный центр Huawei индустриального парка уверенно становится платформой, отражающей самые современные решения в информационно-коммуникационных технологиях. Джеймс Чен убежден в больших перспективах деятельности центра.

Международный день инноваций в Ташкенте собрал под эгидой Huawei и узбекской стороны более 200 представителей госорганов, министерств и ведомств, вузов, СМИ, экспертов из 13 стран. -0-