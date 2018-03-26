IFC увеличила на $5,5 млн лимит на поддержку операций торгового финансирования БНБ-Банка

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная финансовая корпорация (IFC) на $5,5 млн увеличила лимит на поддержку операций торгового финансирования ОАО "БНБ-Банк", сообщили БЕЛТА в банке.

"Международная финансовая корпорация в начале марта 2018 года в рамках глобальной программы торгового финансирования (GTFP) увеличила как свой гарантийный лимит на поддержку операций торгового финансирования ОАО "БНБ-Банк" на $5,5 млн, так и максимальный срок таких операций с 1 года до 2 лет", - пояснили в банке. Суммарный лимит, установленный для БНБ-Банка по глобальной программе торгового финансирования, в настоящий момент составляет $10 млн.

"Мы рады новым возможностям расширения бизнеса с нашим давним стратегическим партнером - Международной финансовой корпорацией. Увеличение лимита IFC подтверждает растущий спрос на продукты торгового финансирования со стороны наших клиентов и демонстрирует широкие возможности банка в части работы с иностранными контрагентами, сотрудничество с которыми помогает нам предлагать клиентам весьма конкурентоспособные условия по внешнеторговому направлению", - отметил заместитель генерального директора ОАО "БНБ-Банк" Сергей Сабук.

По словам руководителя офиса IFC в Беларуси Ольги Щербиной, поддержка белорусских банков через глобальную программу торгового финансирования остается в центре работы корпорации уже на протяжении нескольких лет. "Сегодня БНБ-Банк - ведущий частный банк в Беларуси, который сосредоточен на кредитовании малого и среднего бизнеса. Наше продолжающееся сотрудничество будет способствовать тому, чтобы больше предприятий МСБ смогли выйти на новые рынки и продолжать развивать внешнюю торговлю", - подчеркнула она.

С помощью глобальной программы торгового финансирования IFC предоставляет гарантии международным коммерческим банкам, принимая на себя риск по внешнеторговым сделкам банков-партнеров, благодаря чему те получают более широкие возможности для осуществления операций торгового финансирования по всему миру.

БНБ-Банк сотрудничает с IFC с 2010 года. За время совместной работы общий объем операций торгового финансирования банка в рамках глобальной программы торгового финансирования превысил $21 млн.

Международная финансовая корпорация - дочерняя организация Всемирного банка и член Группы Всемирного банка. Это крупнейший глобальный институт развития, фокусирующийся на поддержке частного сектора в странах с развивающимся рынком. В течение 2017 финансового года IFC предоставила рекордные $19,3 млрд долгосрочного финансирования в развивающихся странах, используя силу частного сектора для борьбы с бедностью и достижению всеобщего благосостояния.

Открытое акционерное общество "Белорусский народный банк" (ОАО "БНБ-Банк") было основано в 1992 году. Семнадцать центров банковских услуг БНБ-Банка расположены во всех областных городах Беларуси. Основной акционер - АО "Банк Грузии" (99,98%). БНБ-Банк предоставляет широкий спектр услуг для юридических и физических лиц. Содействие развитию среднего и малого предпринимательства - основная стратегическая задача банка.-0-