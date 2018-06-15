Имущество хозобществ начнут продавать в Беларуси через единого оператора с 10 июля

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый аукцион по продаже имущества хозобществ через единого оператора назначен на 10 июля. На торги выставлено имущество ОАО "Беларуськалий", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Как сообщил гендиректор Института недвижимости и оценки Госкомимущества Александр Климчук, единый оператор уже заключил договоры по продаже недвижимого имущества с 6 из 9 подавших заявки хозяйственных обществ.

Пилотный проект по продаже недвижимого имущества хозяйственных обществ с долей государства более 50% через единого оператора стартовал в Беларуси в феврале 2018 года. Функции оператора возложены на Институт недвижимости и оценки. Единый оператор выполняет полный комплекс работ, связанных с реализацией недвижимого имущества: проведение инвентаризации, оформление правоудостоверяющих документов на земельные участки и расположенное на нем недвижимое имущество, оценка недвижимости, публикация в СМИ извещений об аукционе, поиск инвесторов, ознакомление потенциальных покупателей с документами на объект, а также организация и проведение аукциона.

Ожидается, что работа единого оператора будет способствовать более активному вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. Вырученные от продажи на аукционе средства пойдут на пополнение оборотных средств предприятий, реализацию инвестпроектов, погашение обременительной задолженности. Хозяйственные общества на договорных началах могут воспользоваться как комплексом услуг оператора, так и отдельными услугами по продаже имущества.

В будущем сфера деятельности единого оператора может быть расширена: таким образом, возможно, будут продаваться и государственные объекты недвижимости.-0-