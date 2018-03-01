Индекс делового оптимизма в Беларуси вырос - Карягин

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс делового оптимизма в Беларуси вырос, сообщил журналистам председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин на Ассамблее деловых кругов в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Последнее исследование по индексу делового оптимизма презентуют сегодня на ассамблее, которая традиционно является главным событием III Недели белорусского предпринимательства. "Самое главное, что улучшилась оценка предпринимателями развития диалога бизнеса и власти", - подчеркнул председатель президиума РКП.

Владимир Карягин рассказал, что сегодня на ассамблее присутствуют более 600 представителей бизнеса, госорганов, экономических экспертов, а также зарубежные гости. Для рассмотрения участникам ассамблеи представят проект Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2018. Основные тематические блоки документа - о добросовестной конкуренции, упрощении налогообложения, региональном развитии, регулировании бизнеса, дебюрократизации и противостоянии коррупции, диалоге бизнеса и власти. "Затем платформа будет дорабатываться с учетом предложений участников ассамблеи", - добавил Владимир Карягин.

На ассамблее запланирована работа двух дискуссионных тематических блоков, посвященных оптимизации делового климата в стране и цифровой трансформации бизнеса и экономики Беларуси. Мероприятие продолжится в формате двух круглых столов, один из которых будет посвящен проблемам и перспективам международного сотрудничества, второй - развитию регионального бизнеса.-0-