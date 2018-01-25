Индия готова наращивать поставки продукции в Беларусь - посол

25 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Индия готова наращивать поставки продукции в Беларусь. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Панкадж Саксена сегодня на пресс-конференции, посвященной национальному празднику этой страны - Дню Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам дипломата, индийские бизнесмены готовы привозить больше товаров в Беларусь, в том числе для того, чтобы, упаковав их здесь, поставлять дальше в европейские страны. Посол считает наиболее приемлемым реализацию подобных проектов в свободных экономических зонах Беларуси. "Сейчас все это находится на начальной стадии переговоров, и если получится осуществить задуманное, то это привлечет в Беларусь больше инвестиций", - убежден Панкадж Саксена.

Наряду с этим дипломат отметил открытость индийского рынка и экономики для инвестиций из Беларуси. По его словам, Беларусь могла бы активнее участвовать в проекте "Производи в Индии".

В числе перспективных для взаимодействия сфер посол назвал фармацевтику, а также кожевенную отрасль. Он отметил, что с индийскими партнерами, например, взаимодействует белорусская компания "Марко".-0-