18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия прекратила антидемпинговое расследование в отношении ОАО "Нафтан", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В перечень товарной продукции "Нафтана" входит акриловое волокно, которое производят на заводе "Полимир". Около 80% нитрона предприятие поставляет на экспорт в 25 стран мира. В 2017 году поставки продолжались и на азиатские рынки: в Индию, Бангладеш, Иран, Турцию, Пакистан.

"Индия могла выпасть из списка торговых партнеров. Несколько индийских компаний - производителей волокна инициировали в 2017 году антидемпинговое разбирательство, целью которого было устранение белорусского конкурента, - рассказали в пресс-службе. - Изучив мнения заинтересованных сторон, представленные во время расследования, генеральный директорат по антидемпингу при Министерстве торговли и промышленности Индии пришел к заключению, что местная промышленность не понесла ущерба от поставляемого белорусского волокна. Назначенный орган не считает целесообразным рекомендовать антидемпинговую пошлину на импорт волокна, в том числе из Беларуси. Расследование в отношении ОАО "Нафтан" прекращено".

В пресс-службе также рассказали о развитии завода "Полимир". Во время ремонтно-восстановительных работ в цеху олефинов второй очереди производства полиэтилена внедряются технические решения, которые повысят безопасность техпроцесса. В планы восстановления цеха вошла модернизация всех систем управления и противоаварийной защиты с применением новой техники. На основании рекомендаций швейцарской компании Clariant и российского ООО "ВНИИОС-наука" в технологическую схему цеха включат хроматографы. Они будут в автоматическом режиме на основе аналитических данных управлять подачей водорода. Это позволит повысить безопасность процессами и уменьшить перегидрирование, что даст более эффективный выход целевых продуктов.-0-