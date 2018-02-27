Индийские компании заинтересованы инвестировать в строительство логистического комплекса под Оршей

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийские компании заинтересованы инвестировать в строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса в пос.Болбасово Оршанского района Витебской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Директор Конфедерации индийской промышленности Шрикумар Наир проинформировал председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, уполномоченного по сотрудничеству с Индией, что проект был представлен бизнес-сообществу Индии. О готовности принять в нем участие заявили четыре компании, которые работают в таких секторах экономики, как строительство, кожевенная и текстильная промышленность, логистика.

"При этом с одной из лидирующих инжиниринговых и проектных компаний Индии прорабатывается возможность создания на базе Болбасово индийского инвестиционного кластера. Эта компания видит белорусскую площадку как наиболее оптимальную для реализации подобной инициативы на постсоветском пространстве. Планируемый к созданию кластер предполагает реализацию инновационных проектов в фармацевтике, текстильной и химической промышленности, металлургическом производстве, автокомпонентном бизнесе и др. Ожидается, что к данной инициативе будут также привлекаться компании из соседних с Индией стран", - отметили в пресс-службе.

Для обсуждения условий инвестиционного сотрудничества Конфедерация индийской промышленности планирует организовать визит бизнес-делегации в Минск в июне текущего года.

Мультимодальный промышленно-логистический центр в поселке Болбасово - масштабный национальный проект, реализацию которого осуществляет ООО "Бремино Групп". Комплекс, включающий логистическую и индустриальную зоны с примыкающими аэродромом, железной дорогой и транспортными магистралями, станет крупным международным центром обработки транзитных грузов.-0-