Инфляция 2-3% может быть в Беларуси в 2020-2021 годах - Зиновский

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция на уровне 2-3% может быть в Беларуси в 2020-2021 годах, заявил министр экономики Владимир Зиновский в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"В идеале инфляция должна быть 2-3%, не больше, как и мировой тренд", - считает Владимир Зиновский. Достижение такого уровня позволит еще больше снизить ставку рефинансирования и проценты по кредитам.
Отвечая на вопрос, когда Беларусь может прийти к такой инфляции, министр сказал, что это может произойти уже через несколько лет. "Мне кажется, что мы должны, мы просто обязаны будем в 2020-2021 годах это уже совершить. У нас просто другого пути нет. И, если брать тренд на уменьшение инфляции за последние 3 года, мне кажется, что это вполне под силу нашему государству", - сказал Владимир Зиновский.
Как сообщалось, в 2017 году в Беларуси была рекордно низкая инфляция - 4,6%. В 2018-м она должна составить не более 6%.-0-
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