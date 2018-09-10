Инфляция в Беларуси в августе составила 0,1%

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
10 сентября 2018, Пн
+21°C
Переменная облачность EUR 2.4977
USD 2.1605
RUB 3.0928
Главное
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко отмечает уверенное развитие космической отрасли в Беларуси
Президент
Беларусь настаивает на сохранении объемов поставок российских нефтепродуктов - Ляшенко
Экономика
Китай заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере медицинского туризма
Общество
Во вторник 65-ю квартиру от "Евроопт" разыграет художественный руководитель Белгосцирка!
Общество
"Я люблю тебя, "Марина". Все сильней день ото дня многофункциональный комплекс "Минск-Мир" прирастает новыми жильцами
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Пострадавший от рук стрелка в Ивацевичском районе милиционер выписан из больницы
17:23 Происшествия
Правоохранители изъяли у минчанина 84 свертка с психотропом
17:18 Происшествия
Венская опера впервые запускает онлайн-трансляции спектаклей с русскими субтитрами
17:13 Культура
Минфин Беларуси 18 сентября проведет аукцион по допразмещению валютных облигаций
17:11 Экономика
Какие сюрпризы готовит H.O.G. Rally Minsk 15 сентября?
17:10 Регионы
Совмин утвердил порядок отбора иностранцев для обучения за счет грантов в Беларуси
17:06 Общество
Суд восстановил на работе незаконно уволенного сотрудника стройтреста в Барановичах
17:05 Происшествия
Меган Маркл воглавила список самых стильных знаменитостей по версии Vanity Fair
16:49 Калейдоскоп
Житель Несвижского района наладил на своем подворье производство фальсифицированной водки
16:46 Происшествия
В Каменецком районе у границы задержали трех нелегалов из Чечни
16:41 Происшествия
В Китае прохожие спасли девочку, повисшую на балконе четвертого этажа
16:41 В мире
Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции вьетнамцев в Литву
16:31 Происшествия
Беларусь в январе-июле увеличила экспорт товаров и услуг на 18,8%
16:30 Экономика
Сезон осенних ярмарок начнется в Витебской области 15 сентября
16:30 Регионы
Владимир Коваленок: чтобы попасть в космос, нужно этого захотеть
16:23 Общество
Конгресс будет способствовать укреплению имиджа Беларуси в космической сфере - НАН
16:20 Общество
Жирафы на фоне зимних пейзажей. В Южной Африке выпал снег
16:16 В мире
БРСМ планирует привлечь молодых пап к активным занятиям спортом с детьми
16:10 Общество
Ольга Мазуренок присоединилась к команде звездных послов II Европейских игр 2019 года
16:07 Спорт
В Барановичах у водителя погрузчика на сортировке отходов взорвался огнетушитель
16:06 Происшествия
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Празднование Дня города в столице Празднование Дня города в столице
Международный космический форум в Минске Международный космический форум в Минске
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Посевная кампания Посевная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Инфляция в Беларуси в августе составила 0,1%

Экономика 10.09.2018 | 16:03

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2018 года по сравнению с июлем составил 100,1%, с декабрем 2017 года - 102,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2018 года по сравнению с июлем составил 100,3%, с декабрем 2017 года - 102,8%.

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,2% по сравнению с июлем 2018 года и подорожали на 4,3% по сравнению с августом 2017 года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6% по сравнению с июлем 2018 года и на 2,8% по сравнению с августом предыдущего года. Индекс цен и тарифов на платные услуги в августе составил 100,2% к июлю 2018 года и 109,6% к августу 2017 года.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
инфляция
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4977 BYN 2.501 BYN 2.51 BYN
USD
2.1605 BYN 2.163 BYN 2.174 BYN
RUB
3.0928 BYN 3.2 BYN 3.095 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Выступление Президента Беларуси на открытии XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов
Все видео

Фотоновости

Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске
Все фото

Инфографика

Международный космический конгресс 31-й Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. В нем примут участие более 80 космонавтов из 17 стран.
Вся инфографика
Президент
Выступает Александр Лукашенко Беларусь готова к диалогу и активному участию в мирных проектах по исследованию космоса - Лукашенко
Лукашенко поздравил народного артиста России Игоря Костолевского с юбилеем
Выступление Президента Беларуси на открытии XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов
Политика
Мостафа Овейси. Фото из архива Иран заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью - посол
Новый посол России в Беларуси прибыл в Минск
Дипломаты Беларуси и Судана выступили за придание большей динамики двусторонним отношениям
Происшествия
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома Под Ивье фура вытолкнула легковушку на встречную, погибла пассажирка
Пострадавший от рук стрелка в Ивацевичском районе милиционер выписан из больницы
Правоохранители изъяли у минчанина 84 свертка с психотропом
Общество
300 хот-догов за 2 часа и Мона Лиза из кетчупа - "А-100" провела первые "Европейские голодные игры"
Совмин утвердил порядок отбора иностранцев для обучения за счет грантов в Беларуси
Владимир Коваленок: чтобы попасть в космос, нужно этого захотеть
Регионы
Фото из семейного архива Юлии Бачуринской Шевр, фета и халлуми - семья из Минска на хуторе в Браславском районе варит более 10 видов сыра
Какие сюрпризы готовит H.O.G. Rally Minsk 15 сентября?
Сезон осенних ярмарок начнется в Витебской области 15 сентября
Спорт
Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко. Фото UIPM Белоруски Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко завоевали золото ЧМ по современному пятиборью
Ольга Мазуренок присоединилась к команде звездных послов II Европейских игр 2019 года
Белоруски Василиса Марзалюк и Залина Сидакова стали бронзовыми призерами турнира по борьбе в Варшаве
Технологии
Фото Pixabay Объединение специалистов в области искусственного интеллекта появилось в Беларуси
Эпизоды World of Tanks в дополненной реальности показали на празднике в Минске
РЕПОРТАЖ: Полеты в космос, бои роботов и тест-драйв электротранспорта - в Минске проходит Фестиваль науки
Культура
IOWA Минск под IOWA зажег парк Победы мириадами огней
Венская опера впервые запускает онлайн-трансляции спектаклей с русскими субтитрами
Выставка "Беларусь и Библия" представит раритеты возрастом 5 тыс. лет
В мире
Фото Euronews В результате теракта в столице Сомали погибли 6 человек
В Китае прохожие спасли девочку, повисшую на балконе четвертого этажа
Жирафы на фоне зимних пейзажей. В Южной Африке выпал снег
Калейдоскоп
Скриншот из видео Скучающий по хозяину кот растрогал интернет-пользователей
Меган Маркл воглавила список самых стильных знаменитостей по версии Vanity Fair
Британцу грозит 16 недель тюрьмы за собственное похищение
Все круглые столы
Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Газета 7 дней
Белорусский след на звездном небе
Недорого, но не бесплатно
Лев Данилкин: «Моя версия Ленина»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия