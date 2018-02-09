Инфляция в Беларуси в январе составила 0,8%

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 100,8%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 100,8%.

Продовольственные товары в январе подорожали на 0,8% по сравнению с декабрем 2017 года и на 3,8% по сравнению с январем 2017 года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,8% по сравнению с декабрем 2017 года и на 2% по сравнению с январем предыдущего года.

Индекс цен и тарифов на платные услуги в январе составил 100,5% к декабрю 2017 года и 109,8% к январю 2017 года.-0-