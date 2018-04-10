Инфляция в Беларуси в марте составила 0,8%

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2018 года по сравнению с февралем 2018-го составил 100,8%, с декабрем 2017 года - 102,5%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте 2018 года по сравнению с февралем составил 100,5%, с декабрем 2017 года - 101,4%.
Продовольственные товары в марте подорожали на 0,6% по сравнению с февралем 2018 года и на 4,6% по сравнению с мартом 2017 года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,9% по сравнению с февралем 2018 года и на 2,7% по сравнению с мартом предыдущего года. Индекс цен и тарифов на платные услуги в марте составил 101,1% к февралю 2018 года и 110,9% к марту 2017 года.-0-
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