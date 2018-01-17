Инфляция в ЕАЭС в 2017 году не превысила установленного договором о союзе предельного значения

17 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Инфляция в странах Евразийского экономического союза в 2017 году не превысила предельного значения, установленного Договором о ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Все государства - члены обеспечили соответствие страновых уровней установленному Договором о ЕАЭС пороговому значению уровня инфляции - 7,5%. Наименьшие показатели уровня инфляции в 2017 году отмечены в Армении и России. В Беларуси, Казахстане и России темпы роста потребительских цен снизились. В Армении и Кыргызстане дефляция сменилась умеренным ростом цен в результате восстановления экономической активности и внутреннего спроса. "Таким образом, один из основных макроэкономических показателей - уровень инфляции - находится в зоне макроэкономической стабильности", - отметили в ЕЭК.

Инфляция по итогам 2017 года в государствах - членах ЕАЭС составила: в Армении - 2,6%, в Беларуси - 4,6%, в Казахстане - 7,1%, в Кыргызстане - 3,7%, в России - 2,5%.-0-