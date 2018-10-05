Информацию о службах субсидирования нанесли на публичную кадастровую карту

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На публичной кадастровой карте Беларуси появился новый слой, содержащий пространственную информацию о наименовании и местонахождении уполномоченных служб субсидирования, а также их контактную информацию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
Внедрение системы предоставления государственной помощи для частичной компенсации при оплате основных жилищно-коммунальных услуг с учетом общего дохода семьи, площади жилья потребителей и определенных условий потребления предусмотрено вступившим в силу с 1 октября 2016 года указом №322 "О предоставлении безналичных жилищных субсидий".
Служба субсидирования - это уполномоченная местным исполнительным и распорядительным органом организация, осуществляющая учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением в жилых домах, в том числе одноквартирных, с использованием единой общереспубликанской информационной системы по учету, расчету и начислению платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением.
Безналичная жилищная субсидия предоставляется по решению местных исполнительных и распорядительных органов по двум принципам: по выявительному - на основании данных, имеющихся в службе субсидирования, по заявительному - при обращении с заявлением о предоставлении субсидии в данную службу.
Публичная кадастровая карта Беларуси (www.map.nca.by) - интерактивный электронный ресурс, разработчиком и оператором которого является Национальное кадастровое агентство Госкомимущества.-0-
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