23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по межсистемной белорусской платежной интеграции системы "Белкарт" с российской национальной платежной системой "Мир" начата, инфраструктура для приема карточек "Белкарт" в России может быть создана к концу 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, когда белорусский "Белкарт" будет приниматься в России, Дмитрий Калечиц сказал: "Предварительно, я думаю, что это конец следующего года, когда реально можно будет создать организационную и техническую инфраструктуру для функционирования карточек "Мир" в нашей инфраструктуре и карточек "Белкарт" в инфраструктуре российских банков".

По его словам, сейчас идет активная работа представителей "Белкарт", АО "НСПК" (оператор системы "Мир"), банковского сообщества для выработки соответствующей дорожной карты. Чтобы наладить взаимный прием карточек белорусской и российской платежных систем, необходима перестройка автоматизированных систем банков, другие технические работы, уточнил Дмитрий Калечиц.

Платежная система "Белкарт" была создана в 1994 году. Ее главная задача - обеспечение финансовой независимости государства от внешних воздействий, а также повышение доли безналичного денежного оборота внутри страны. К этому времени эмиссия карточек составляет почти 5,7 млн штук.

Ранее Банк ВТБ (Беларусь) первым из банков страны предоставил возможность владельцам карт платежной системы "Мир" совершать операции по ним в своих банкоматах. Воспользоваться сервисом могут владельцы карт "Мир" любого российского банка.-0-