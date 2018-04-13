"Белнефтехим" презентует достижения химической отрасли на выставке в Стамбуле

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" презентует достижения химической отрасли на международной выставке пряжи и волокна Istanbul Yarn Fair 2018, которая пройдет с 14 по 17 апреля в Стамбуле, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко.

Термостойкие нити "Арселон", не имеющие аналогов в мире, предложит турецким потребителям ОАО "СветлогорскХимволокно". Инновационное волокно не горит, не плавится, отталкивает воду, обладает максимальной прочностью и электросопротивлением. Уникальные нити могут применяться для пошива спецодежды и защитного текстиля для отелей, а также при производстве шлангов, шин и высокотемпературных фильтров. Кроме термостойкого волокна на выставке будут представлены углеродные ткани, полипропиленовая тара и трикотажное полотно.

Свою продукцию продемонстрирует филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот". Это синтетические волокна и нити, полиамид-6 и полимерные композиционные материалы на его основе, полиамидные текстурированные BCF нити для производства напольных ковровых покрытий, кордные ткани для армирования покрышек пневматических шин, полиамидные нити для производства канатов и рыболовных снастей, а также технические ткани, применяемые для изготовления конвейерных лент и приводных ремней.

ОАО "Полоцк-Стекловолокно" представит электроизоляционные стеклоткани, базальтовое волокно, высокотемпературные кремнеземные материалы, стеклонити и ровинги, применяемые для электроизоляционной обмотки проводов и при производстве тканей и лент.

Крупнейший белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" продемонстрирует на выставке акриловые волокна и полиэтилен высокого давления, дорожные, строительные и кровельные битумы, ароматические углеводороды, смазочные масла, а также различные виды топлива, в том числе дизельное, судовое и топливо для реактивных двигателей.

ОАО "Могилевхимволокно" предложит широкий ассортимент полиэфирных волокон, нитей и жгутов, используемых при производстве пряжи, наполнителей и искусственного меха, а также полиэфирные полотна, незаменимые при производстве кровельных материалов и ковровых покрытий.

В выставке примет участие и организация товаропроводящей сети концерна "Белнефтехим" в Турции - "БНХ Петрокимия".

Выставочным оператором коллективного стенда концерна является унитарное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Сегодня в Стамбуле проходит День химической отрасли Беларуси, в рамках которого организованы презентации компаний - флагманов белорусского нефтехимического комплекса. В бизнес-мероприятиях приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, представители концерна "Белнефтехим" во главе с начальником главного управления внешнеэкономических связей Евгением Микулинским, представители деловых кругов и ассоциаций химической промышленности Турции.-0-